'У цю гру можна грати удвох': Politico оцінило удари ЗСУ по дата-центрах 'Яндекса'

Це свідчить про появу нового фронту у війні.

Удари України по дата-центрах "Яндекса" створюють серйозні проблеми для Росії та вказують на появу нового фронту у війні, що не може не турбувати Захід. Politico пояснює, які наслідки цих ударів обрушилися на РФ, і чому це викликає побоювання у міжнародної спільноти.

Як зазначається в статті, українські удари були спрямовані на те, щоб порушити військове планування та роботу систем зв’язку, однак зачепили й цивільну інфраструктуру – сферу електронної комерції, платформи для цифрових платежів, а також сервіси доставки їжі та замовлення автомобілів.

Коментуючи удари по російських дата-центрах, у Києві зазначили, що Москва й сама неодноразово атакувала українську цифрову інфраструктуру. "Українці хотіли показати росіянам, що в цю гру можна грати удвох", – повідомив Politico високопоставлений чиновник, обізнаний із перебігом операції.

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Подібні атаки та відповідні дії вказують на появу нового фронту у війні – інфраструктури, що забезпечує функціонування цифрової економіки, зазначає видання.

"Удари по об’єктах, що надають обчислювальні потужності, можна порівняти з атаками на електростанції, які забезпечують енергією, теплом і паливом як військові, так і цивільні структури. Це може послабити військовий потенціал супротивника, але водночас здатне повністю паралізувати повсякденне життя", – йдеться у статті.

На думку експертів, відновлення таких об’єктів у Росії вимагатиме значних витрат, оскільки для їхнього функціонування потрібні дефіцитні матеріали, які доводиться імпортувати. "Закупити великий обсяг обладнання на заміну знищеного буде непросто, оскільки більшу частину техніки доводиться імпортувати, а цей процес ускладнюється високим світовим попитом і санкціями, введеними проти Росії", – зазначив Олег Шакіров, експерт з питань кіберполітики та міжнародної безпеки.

Небезпечні наслідки не лише для Росії

Джозеф Джарнакі, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), попередив, що перетворення ударів по дата-центрах на звичну практику може спричинити низку нових небезпечних наслідків.

"Подібні удари, ймовірно, порушують норми міжнародного гуманітарного права, і це створює серйозні ризики, з огляду на зростаючу залежність населення планети від цифрових сервісів", – заявив він виданню.

При цьому високопоставлений представник НАТО повідомив Politico, що дата-центри вже розглядаються як потенційні цілі і що альянс враховує їхню вразливість під час планування.

Удари ЗСУ по "Яндексу"

Протягом кількох днів жовтня було уражено три об’єкти: у ніч на 8 жовтня – дата-центр у Сасово (Рязанська область), де розташовувалися два з трьох суперкомп’ютерів компанії; 9 жовтня – великий дата-центр у Калузькій області; а в ніч на 11 жовтня – об’єкт у місті Володимир. Усі три атаки підтвердила сама компанія "Яндекс".

Після атак робота центрів обробки даних була повністю або частково зупинена. Компанія повідомила про пошкодження інфраструктури та збої у роботі понад 80 сервісів Yandex Cloud (включно з обчислювальними ресурсами, базами даних, AI-інструментами на кшталт YandexGPT).

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