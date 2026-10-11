Дрони завдали удару по дата-центру 'Яндекса': повністю 'лягли' усі сервіси

Неможливо викликати таксі в РФ та за кордоном, а також отримати доступ до банківських послуг.

Дрони завдали удару по величезному дата-центру "Яндекса" у Володимирі, після удару спалахнула пожежа, повідомляється про припинення роботи центру та масштабний збій у всіх сервісах.

Як пише Astra, вночі мешканці Володимира повідомляли про атаку дронів, а близько 4-ї ранку Yandex повідомив про масштабний збій та порушення електропостачання в зоні доступності ru-central1-a. Ця зона фізично розміщується у власному дата-центрі компанії "Яндекс" у Володимирі, мікрорайоні "Енергетик". Перший майданчик запрацював у 2017 році. У березні 2026 року компанія запустила поруч новий дата-центр потужністю 40 МВт, розрахований на 2800 серверних стійок.

У мережі місцеві жителі пишуть, що після атаки місто затягнуло димом, також публікують відео удару та вибуху в дата-центрі.

Відео дня

Тим часом у "Яндексі" повідомили, що робота дата-центру у Володимирі повністю зупинена внаслідок атаки БПЛА, відключилися понад 80 сервісів компанії. Не працюють "Яндекс Дом", "Яндекс Музика", "Телемост", а також весь спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud.

Оновлено 8.05. Через атаку на дата-центр "Яндекса" у Володимирі користувачі не можуть викликати таксі в РФ та за кордоном, а також отримати доступ до банківських сервісів.

Зокрема, проблеми з викликом таксі зафіксовано в Пермі, Красноярську, Владивостоці, Улан-Уде, Єкатеринбурзі, Петербурзі, Москві та низці інших міст РФ.

Також додаток видає помилку при спробі викликати машину в Сербії, де компанія є популярним сервісом таксі, а також у Казахстані, Білорусі та Вірменії. Водії не можуть увійти в додаток або у них не працює навігація, а пасажирам показується, що машин немає на лінії.

Крім того, читачі ASTRA повідомляють, що не працюють додатки Fix-price та "Магніт". А через збій у роботі "Яндекс Pay" частина користувачів втратила доступ до банківських сервісів і не може отримати доступ до своїх грошей.

При цьому в "Яндексі" заявляють, що назвати терміни відновлення роботи обладнання в дата-центрах дуже складно.

Удари по дата-центрах у РФ

Дата-центр у Володимирі – вже третій за останній час, який постраждав від атак українських дронів.

Так, 9 жовтня було пошкоджено частину інфраструктури дата-центру одного з найбільших інтернет-майданчиків РФ "Яндекса" в Калузі. А за день до цього внаслідок удару по дата-центру в Сасово частина сервісів "Яндекса" призупинила свою роботу. Також наслідки відчули й інші мережеві сектори РФ, зокрема державний портал "Госуслуги", онлайн-банкінг та деякі мобільні оператори.

На тлі цього у Держдумі відповідальність за захист дата-центрів поклали на самі компанії.

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