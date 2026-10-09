Україна вдарила по одному з найпотужніших дата-центрів 'Яндекса': які наслідки

Кілька модулів дата-центру повністю виведені з ладу.

Внаслідок влучання українських дронів, пошкоджена частина інфраструктури дата-центру одного з найбільших інтернет-майданчиків РФ "Яндекса" в Калузі.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на заяву компанії. Зазначається, що внаслідок пошкодження кілька модулів об'єкта вийшли з ладу. "В результаті атаки БПЛА постраждала частина інфраструктури дата-центру "Яндекса" в Калузі. Кілька модулів дата-центру повністю виведені з ладу", – заявили в компанії.

Там додали, що масштаби та наслідки ураження наразі ще оцінюються. Постраждалих внаслідок удару – немає.

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ЗМІ також зазначили, що центр в Калузі в понад 5 разів потужніший, ніж у Сасово, яке Сили оборони атакували раніше. Цей центр забезпечує ключову частину хмарних обчислень і сервісів компанії. Його загальна проєктна потужність складає 63 МВт.

Що цьому передувало

Нагадаємо, внаслідок удару Сил оборони по дата-центру в Сасово, частина сервісів "Яндексу" призупинила свою роботу. Також наслідки відчули й інші мережеві сектори РФ, зокрема державний портал "Госулуги", онлайн-банкінг та деякі мобільні оператори.

На тлі цього, в Держдумі відповідальність за захист дата-центрів перекинули на самі компанії. Зокрема про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з питань оборони Олексій Журавльов, сказавши, що власники дата-центрів мають самостійно подбати про захист своїх об’єктів від атак українських дронів.

Зазначимо, що РФ першою почала бити по українських дата-центрах. Зокрема нещодавно стало відомо, що один з таких обʼєктів компанії "Омега Телеком" припинив роботу унаслідок російського удару. У компанії наголосили, що наразі вони працюють над відновленням каналів зв’язку та доступу до мережі на резервних майданчиках.

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