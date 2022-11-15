Потерпілих серед цивільного населення немає.

На Київщині через атаку окупантів в одному із районів пошкоджено 10 будинків.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини", - зазначив він.

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За словами Нєбитова, завдяки успішній роботі сил ППО, потерпілих серед цивільного населення немає.

Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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