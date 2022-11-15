На Київщині через атаку окупантів в одному із районів пошкоджено 10 будинків.
Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"10 будинків пошкоджено через атаку окупантів в одному із районів Київщини", - зазначив він.
За словами Нєбитова, завдяки успішній роботі сил ППО, потерпілих серед цивільного населення немає.
Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо
Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.
У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.
Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.
Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.
В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".