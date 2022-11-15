Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Російські терористи вкотре завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, ситуація критична. Про це повідомили в Офісі президента.

"Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці ситуація вкрай тяжка, запроваджуються спеціальні графіки аварійних відключень.

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"Укренерго" вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені", - наголосили в ОП.

Масований ракетний обстріл Росії 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.

Наразі відомо про роботу ППО на Вінниччині, Тернопільщині, Хмельниччині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині, а також у Києві.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також ворожу ракету збито над Сумщиною.

Про вибухи повідомив також мер Львова Андрій Садовий. Згодом він повідомив, що частина міста залишилась без електроенергії.

Також російські ракети влучили в об’єкти у Харкові, пізніше стало відомо, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі. Харків частково знеструмлений.

Крім того, ворог завдав два ракетних удари по енергетичній інфраструктурі Житомира, у місті немає світла.

У Кременчуцькому районі Полтавщини ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні.