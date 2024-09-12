Протикорабельна ракета Х-22 розроблялась для боротьби з авіаносними групами.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що Україна неодноразово наголошувала на проблемах, які є в Чорному морі.

За його словами, головні з них - це постійна присутність там російської авіації і досить широке її застосування для безпосереднього патрулювання, розвідки і вогньового ураження.

"Звісно, це є проблемою. Фактично, це не дозволяє одній зі сторін контролювати повністю акваторію, тобто нам, допоки там присутня ця авіація", - сказав він.

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Коментуючи в етері телемарафону атаку російських окупантів на цивільне судно в Чорному морі, речник МВС ЗСУ розповів, що протикорабельна ракета Х-22 розроблялась для знищення авіаносних груп.

"Ситуація ця в принципі могла відбутися, враховуючи, що росіяни застосовують іноді стратегічну авіацію, застосовують ракети, які я називаю "50 на 50". Тому що їм 50 років, з моменту того як їх прийняли на озброєння, і для них відхилитися на 50 км це теж нормальна практика. Тому що, в принципі вони розроблялись для того, щоб боротися з авіаносними групами - це протикорабельна ракета Х-22", - акцентував Плетенчук.

За його словами, досить важко очікувати від росіян того, що вони будуть відповідально ставитися до застосування подібних систем озброєння в акваторії, в якій здійснюється цивільне судноплавство.

"Щодо наслідків, то інформації щодо загиблих і потерпілих не надходило. Можна сказати "пощастило" цього разу. Звісно цей кейс мабуть буде розглядатися і у міжнародному правовому полі, і на міжнародних майданчиках. Тому що, російські окупанти продовжують порушувати усі можливі і неможливі міжнародні конвенції та правила", - констатував речник ВМС.

Він зазначив, що відбулося це поза межами Українського зернового коридору.

"У відкритому морі, але у виключній морській економічній зоні Румунії. Виключно морська економічна зона - це не територіальні води, їхній статус відрізняється відповідно. В будь-якому разі, це черговий кричущий воєнний злочин з боку РФ", - підкреслив Плетенчук.

Він додав, що зазвичай дії російських окупантів спрямовані на вплив на українську портову інфраструктуру і чим далі, тим складніше їм це робити, все менше успішних вони мають операцій.

"Сказати, що вони намагаються безпосередньо впливати на судна в морі, я не можу. Тому що всі ці судна знаходяться під прапорами інших країн. Найбільше користується коридором зараз така країна, як Китай, наступна йде Іспанія. Тому, відповідно, мати суперечки з такими країнами мабуть російські окупанти все ж таки побоюються. Але, іноді вони готові ризикнути. І результат у них завжди виходить приблизно такий", - резюмував Плетенчук.

Удар РФ по судну в Чорному морі - деталі

Як писав УНІАН, 12 вересня стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по цивільному судну, яке транспортувало до Єгипту пшеницю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та підкреслив, що Україна очікує на реакцію світу.

Згодом ВМС ЗСУ уточнили, що РФ уразила цивільне судно під прапором Сент-Кіт і Невіс, яке перебувало за межами Українського морського коридору та територіальних вод нашої країни. Ймовірно удар був нанесений ракетою Х-22, з літаків Ту-22. Зазначається, що такими діями Росія продовжує порушувати закони та звичаї війни, демонструє повне нехтування Міжнародного морського права, зокрема, щодо захисту цивільного судноплавства.

Також повідомлялось, що ГУР збило російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем, його орієнтовна вартість становить 50 мільйонів доларів.

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