Українські військові щодня борються за те, щоб вантажні судна успішно дісталися з точки А в точку Б і зерно потрапило в ті країни, які цього потребують.

Українські військові щодня стикаються з агресією Росії в зоні зернового коридору, пише The Times. ЗМІ вдалося поспілкуватися з представниками Центру управління військово-морськими силами України в боротьбі та дізнатися деякі деталі того, як відбувається захист вантажних суден та інфраструктури вздовж "коридору" завдовжки близько 130 кілометрів і завширшки 200 метрів.

Командир дивізії "Варан" розповів виданню про попередження щодо міни, яка була всього за кілька метрів від пірсу, що спровокувало б великий вибух.

"У нас було мало часу. Щойно хвиля почала підштовхувати міну до пірсу, вона б вибухнула. Ми не могли допустити, щоб вона вибухнула в порту - це було небезпечно, але нам довелося наблизитися, щоб спробувати відбуксирувати її", - зазначив він. Відео дня

Як описує медіа, щойно вантажні судна виходять з українських вод, вони мають триматися узбережжя, яке контролюється країнами НАТО, пройти через Босфор до Мармурового моря і після цього опинитися в Середземному. Журналісти повідомляють, що, щоб зернові судна увійшли в "коридор", вони збираються в конвой, а потім український флот надає їм ескорт.

Українські екіпажі, що складаються здебільшого з чоловіків, які колись служили разом із російськими моряками, лише зрідка спілкуються зі ЗМІ, щоб їхнім родичам на окупованих територіях нічого не загрожувало, заявляє видання. За даними The Times, зовсім недавно російські окупанти вдарили по вантажному судну в румунській морській зоні, коли воно прямувало до Єгипту з Чорноморська.

"Минулого року вони затримали турецьке судно. Вертоліт висадився, усіх обшукали і відпустили. Це було демонстрацією сили. Вони постійно погрожують по радіо: "Зараз вас розстріляємо". Вони роблять це щодня", - заявив прес-секретар військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Експерти звернули увагу, що здебільшого росіяни використовують для атак на інфраструктуру, пов'язану із зерновим коридором, іранські дрони і міни, а також дрони "Ланцет". "Варан" пригадав, як у них було лише кілька хвилин, щоб запобігти катастрофі, коли одна з морських мін опинилася занадто близько до порту. За його словами, один із водолазів стрибнув за борт, поплив до міни і зіткнувся з нею віч-на-віч, щоб обережно прикріпити до неї буксирувальний трос.

"Водолазу доводиться тримати її акуратно в руках, шукати місце, щоб прив'язати трос. Вони завжди у смертельній небезпеці. Це просто жахливо. Нам довелося повільно тягнути її на відстань п'яти миль від порту. Це зайняло годину. Ми вивели її на чисту воду, водолаз знову занурився, відв'язав трос, встановив детонатор і повернувся на борт. Щойно корабель відплив на безпечну відстань, стався красивий вибух", - заявив Варан.

Український зерновий коридор

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що про подробиці удару РФ по судну з зерном. Плетенчук заявив, що Україна неодноразово розповідала про проблеми в Чорному морі, головна з яких полягає в постійній присутності російської авіації.

Крім того, стало відомо, скільки вантажів вдалося експортувати морем за рік роботи "Українського коридору". Як повідомила пресслужба Мінінфраструктури, загальний вантажообіг становив 64,4 млн тонн, з яких більша частина - продукція українських аграріїв.

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