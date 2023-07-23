Це призводить до зниження можливості логістики і контрбатарейної оборони росіян.

Кампанія Збройних сил України з "перехоплення" російських військових об'єктів у тилу знижує можливості логістики і контрбатарейної оборони росіян, говориться в звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики відзначають, що це сприяє "асиметричному градієнту виснаження на користь України".

Прес-секретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила 22 липня, що атаки українських військ на скупчення російських боєприпасів у глибокому тилу створюють проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російських військових. Гуменюк зазначила, що ця тенденція знаходить відображення в зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що свідчить про те, що російські сили відчувають в цьому районі "снарядний голод".

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Командувач української Таврійської групою військ бригадний генерал Олександр Тарнавський 13 липня порівняв контрнаступ України з боксом і заявив, що Україна має намір "тримати противника на відстані витягнутої руки", щоб уникнути ближнього бою, оскільки Україна може ефективно перемогти російські війська з великої відстані.

Ці заяви ... говорять про те, що українські військові успішно проводять цю кампанію з перехоплення. Ця кампанія є центральним аспектом плану України зі створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українські сили за рахунок більш повільних темпів територіальних завоювань, при поступовому виснаженні російської живої сили і техніки", - зазначають в ISW.

Останні удари по російському тилу

ЗСУ вранці 22 липня завдали поразки по військових складах РФ і нафтобазі у Жовтневому в Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.

Як зазначала речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, удари ЗСУ призводять до снарядного голоду в оккпантів і зменшують кількість обстрілів на фронті.

Перед цим внаслідок удару був пошкоджено Кримський міст.

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