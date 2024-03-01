В Україні можуть зрости штрафи для ухилянтів, але це питання до правоохоронного комітету парламенту.

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, але підтримав позбавлення права керувати авто.

Як розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" член комітету Федір Веніславський, зараз вони розглядають 4 тисяч правок депутатів до другого читання законопроекту. Найбільше дискусій викликають норми обмеження конституційних прав і свобод.

"Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану ми це врегулювали і так", - зазначив він.

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Однак була підтримана норма щодо заборони керувати транспортним засобом, якщо військовозобов'язаний "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили", - сказав депутат.

За його словами, хоча рішення попереднє, але "концептуально комітет це не підтримав, тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону". Також, можливо, в Україні підвищать штрафи за ухилення від мобілизації.

"Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроекту", - підсумував Веніславський.

Законопроект про мобілізацію

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. 7 лютого Верховна Рада підтримала документ в першому читанні.

Пізніше Веніславський заявив, що орієнтовно 4 березня секретаріат ВРУ має вже підготувати порівняльну таблицю до законопроекту про мобілізацію. До постатейного обговорення та врахування чи відхилення цих правок разом з тими, хто їх подавав, можуть приступити 5-6 березня. Ймовірно, голосування за законопроект відбудеться ближче до кінця березня.

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