У місті чули гучний вибух.

Вночі на території російського міста Калуга пролунали вибухи. У мережі повідомляють про серйозну пожежу на території нафтопереробного заводу.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша написав у своєму Telegram-каналі, що сили протиповітрянох оборони "знищили" на околиці міста три безпілотних літальних апарати:

"На місці падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють співробітники МНС та оперативна група".

Російські Telegram-канали пишуть, що місцеві мешканці чули гучний вибух, після якого на нафтопереробному заводі почалася пожежа. За даними ВЧК-ОГПУ, під ударом безпілотників опинилися нафтобаза та завод. У місті палають сильні пожежі.

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Російські нафтопереробні об'єкти постійно опиняються під ударом безпілотників. Деякі пожежі не могли загасити тривалий час, нові вибухи призводили до ще більших пожеж.

На початку місяця повідомлялося, що під атакою дронів опинився російський нафтопереробний завод у Саратові. За даними УНІАН, цю операцію провела українська розвідка.

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