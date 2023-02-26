Це зробили бійці 110-ї окремої механізованої бригади.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні під Авдіївкою у Донецькій області українські військові збили російський літак.

"Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям із 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Уся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.

Втрати авіації РФ в Україні

З 24 лютого 2022 року і до сьогодні Сили оборони України збили 299 літаків і 288 гелікоптерів російських загарбників.

Відео дня

Сьогодні воєнкори та інші джерела повідомляли, що воїни 110 бригади Збройних сил України "приземлили" російський штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки Донецької області.

Ворожий штурмовик нібито збив український Stinger. Він, ймовірно, брав участь у вчорашньому авіанальоті на Авдіївський коксохім. Воїни помстилися за атаку менш ніж за добу.

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