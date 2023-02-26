Цей штурмовик, ймовірно, брав участь у вчорашньому авіанальоті на Авдіївський коксохім.

Воїни 110 бригади Збройних сил України "приземлили" російський штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки Донецької області.

Як повідомив народний депутат Муса Магомедов, воїни менш ніж за добу помстилися окупантам за вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохімічний завод. Ймовірно, збитий штурмовик брав участь в атаці.

"Сьогодні вранці над Авдіївкою силами 110-ї бригади ЗСУ збито СУ-25, пілота взято в полон. Слава ЗСУ. Збили зі Stingera", - написав нардеп.

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Водночас військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також повідомив про збиття Су-25 під Авдіївкою, пілот - у полоні. При цьому воєнкор зазначає, що чекає підтвердження від Генштабу.

Війна в Україні: втрати РФ

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Українські військові ліквідували вже понад 148 тис. російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис. 130 осіб, з яких 660 знищено минулої доби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Причини різкого зростання дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

У розвідці НАТО заявили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

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