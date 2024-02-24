Він нагадав, що впродовж восьми років перед цим Росія вела підготовчу війну, яка була руйнівною.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може зробити три висновки на підсумками двох років повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Як зазначив Подоляк у Telegram, Росія вже два роки веде повномасштабну, жорстоку та криваву війни, а впродовж восьми років до того вона вела підготовчу, але не менш руйнівну війну проти України.

"Росія вирішила обнулити все, що стосується сучасної цивілізації. Росія атакувала Україну, розхитуючись убити багато громадян іншої країни й окупувати території", - зазначив Подоляк.

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На його думку, за підсумками двох років великої війни слід зробити три висновки:

1. РФ повинна, може і мусить програти. Інакше жодного миру не буде, жодних правил і права не буде, жодного майбутнього не буде.

2. Ніколи не можна вірити серійному та масовому вбивці, який любить вбивати та любить руйнувати. РФ – це країна, яка може існувати, лише руйнуючи чужі життя.

3. Рішення, яке не було ухвалене вчасно (у 2014 році, після анексії Криму й початку вторгнення в Україну), обов’язково спровокує набагато більшу трагедію.

"Ну й головне. Україна вже довела, що ніколи не можна здаватись. Разом із партнерами нам цілком під силу поставити військову крапку в існуванні агресивної РФ", - підсумував Подоляк.

Друга річниця повномасштабного вторгнення

Зі зверненням до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні виступив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що сьогодні ЗСУ б’ються за свободу, щоб українські населені пункти не перетворилися на Бучу, Бахмут чи Авдіївку.

Головнокомандувач висловив подяку всім захисникам і захиницям, а також медикам, рятувальникам і волонтерам, які допомагають боротися з ворогом.

Нагадаємо, напередодні другої річниці вторгнення Генштаб ЗСУ потішив новими втратами росіян. Як повідомляється, ввечері 23 лютого було збито літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це друга машина такого типу, яку втратила Росія у війні: перший А-50 збили 14 січня цього року.

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