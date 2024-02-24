Головнокомандувач подякував усім, хто наближає Перемогу і згадав загиблих захисників.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив зі зверненням з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він підкреслив, що ці два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової. "Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом", - описав перші дні війни Сирський.

Він підкреслив, що в перемогу вірили і тисячі добровольців, які в перші години війни вишикувались у черги до військкоматів, а також сотні тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Він також відмітив роль мільйонів волонтерів, які "почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії".

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"Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону", - перелічив успіхи українських захисників Сирський.

При цьому він згадав спробу українського контрнаступу, яка через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату.

Головнокомандувач зазначив, що сьогодні ЗСУ продовжують битися за свободу, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою.

"Ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше - своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!", - заявив Сирський.

Головнокомандувач подякував всім українським захисникам і захиницям, медикам, рятувальникам, волонтерам, які допомагають наближати Перемогу.

"У цей день я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є - життя українського воїна", - сказав Сирський.

Також він сивловив віру в те, що найближчим часом Україна зможе дати відповідь окупанту і в повітрі. "Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе", - запевнив головнокомандувач.

"І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву! Слава Україні! Героям слава!", - підсумував Сирський.

Річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Сьогодні на честь другої річниці війни Генштаб ЗСУ потішив особливими втратами окупантів. До переліку знищеної техніки додали літак А-50, який коштував Росії понад $300 млн. Його збили ввечері 23 лютого над Азовським морем.

Крім того, сьогодні вранці до Києва прибула очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на честь другої річниці повномасштабної війни з Росією.

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