Джерела в українській обороні підтвердили, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.

Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому російськими військовими Криму.

Як пише The Times, після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Україні далекобійні ракети, розпочалося обговорення щодо цього. Зокрема, всіх зацікавило, які саме це будуть боєприпаси – протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".

Видання нагадало про слова президента України Володимира Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників буде використовуватись для ударів "вглиб окупованих територій". Джерела в українській обороні підтвердили, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.

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Війна в Україні: передача далекобійних ракет

Як 9 лютого повідомляв УНІАН, Сунак обіцяв посилення української системи протиповітряної оборони у найближчі тижні, а щодо надання Україні далекобійних ракет великого радіусу дії обговорення ще тривають.

Водночас 3 лютого влада США офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли і боєприпаси GLSDB. Цей снаряд б'є на 150 кілометрів.

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