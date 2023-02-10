Україна готова використати британські ракети великої дальності для завдання ударів по тимчасово окупованому російськими військовими Криму.
Як пише The Times, після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Україні далекобійні ракети, розпочалося обговорення щодо цього. Зокрема, всіх зацікавило, які саме це будуть боєприпаси – протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadow класу "повітря-земля".
Видання нагадало про слова президента України Володимира Зеленського, що зброя більшої дальності західних союзників буде використовуватись для ударів "вглиб окупованих територій". Джерела в українській обороні підтвердили, що Київ готовий використовувати далекобійні ракети для ударів по Криму.
Війна в Україні: передача далекобійних ракет
Як 9 лютого повідомляв УНІАН, Сунак обіцяв посилення української системи протиповітряної оборони у найближчі тижні, а щодо надання Україні далекобійних ракет великого радіусу дії обговорення ще тривають.
Водночас 3 лютого влада США офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли і боєприпаси GLSDB. Цей снаряд б'є на 150 кілометрів.