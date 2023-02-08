Такими ракетами можна вести вогонь з пускових установок HIMARS та M270.

У Міністерстві інформполітики показали, як працюють далекобійні крилаті бомби GLSDB, постачання яких очікує Україна.

Як повідомили у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики, цей снаряд б'є на 150 кілометрів і входить у новий пакет військової допомоги Україні від США.

"Крилата бомба GLSDB: як експериментальна розробка США допоможе ЗСУ вибивати ворога з України. GLSDB – це гібрид авіабомби та некерованої ракети M26. Такі бомби-ракети запускатимуть з наземних установок, вони – високоточні", - йдеться у повідомленні.

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GLSDB для України

GLSDB - комбінація ракети і бомби, зброя, створена компаніями Boeing та Saab Group. Компанії модифікували бомбу малого діаметра GBU-39 компанії Boeing, додавши ракетний двигун.

Як писав УНІАН, високоточні далекобійні ракети GLSDB увійдуть в новий пакет допомоги США. Їхня дальність стрільби - 150 кілометрів.

За словами представника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, Україна самостійно може вирішувати, як використовувати цю зброю.

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