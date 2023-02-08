Зеленський 8 лютого відвідає Лондон.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосить про розширену програму підготовки українських пілотів винищувачів і морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.

Як пише The Guardian, ще Великобританія може оголосити про новий пакет санкцій проти Російської Федерації, в тому числі проти тих, хто допомагав Кремлівському диктатору Володимиру Путіну нарощувати свої статки, а також проти компаній, які отримують прибуток від війни.

Що стосується підготовки українських військовослужбовців, то за даними Guardian, вона забезпечить пілотам можливість управляти сучасними винищувачами, які відповідають стандартам НАТО.

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Також зазначається. що завдяки програмі підготовки військових, яка вже діє у Великій Британії, за останні шість місяців у бойову готовність було приведено 10 тисяч українських військовослужбовців. У 2023 році планується підготувати ще 20 тисяч українських солдатів.

Візит Зеленського до Великобританії 8 лютого - що повідомлялося

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії з візитом.

Попередньо відомо, що під час візиту він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, а також відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великобританії.

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