Кулеба зазначив, що Україна не здасться ні за яких обставин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що час для ухвалення Конгресом США угоди про фінансування допомоги Україні майже закінчився, але заявив, що навіть без підтримки Заходу Україна не здасться ні за яких обставин.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації, - сказав він в інтерв'ю ABC News.

Кулеба заявив, що більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації бміж НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

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"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою", - сказав він.

Він також попередив Сполучені Штати та їхніх союзників про те, який сигнал перемога Росії в Україні надішле іншим супротивникам.

"Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він здатен зупинити в інших частинах світу?", - відзначив Кулеба.

Також глава МЗС виключив будь-які переговори з режимом Путіна, поки Україна не займе набагато сильнішу позицію на полі бою.

Допомога від США Україні - що відомо

Як писав УНІАН, наприкінці грудня США виділили Україні останній пакет військової допомоги. На цьому фінансування вичерпалося, і як кажуть у Білому домі, без узгодження нової програми фінансування Конгресом нових поставок зброї не буде.

Президент США Джо Байден вже попередив, що республіканцям в Конгресі США доведеться дорого розплачуватися у тому випадку, якщо вони не схвалять програму фінансування військової допомоги Україні.

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