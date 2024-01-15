За словами Ендрю Мічти, Вашингтон ще має час, аби забезпечити стратегічну перемогу Києва на полі бою.

У Вашингтона ще є час, щоб не допустити того, що в Москві та Пекіні сприйняли б як поразку США в Україні. При цьому Конгрес і адміністрація Джо Байдена мають відкинути розбіжності та домовитися про те, що потрібно зробити, аби забезпечити стратегічну перемогу Києва на полі бою, що змінить динаміку на користь Заходу. Про це у своїй статті для Politico пише американський политолог, директор Стратегической инициативы Скоукрофта в Атлантическом совете США Ендрю Мічта.

На його думку, для США це означало б "відмову від нинішнього підходу" до війни в Україні - необхідно надати Києву зброю та боєприпаси, необхідні для прориву російської оборони, зробити російську армію в Україні недієздатною та чітко повідомити, що мрія РФ про імперію є фантазією.

"Ресурсне забезпечення України таким чином, щоб зробити цю війну якомога коротшою, має бути основною метою Заходу. Дипломатія США повинна докласти всіх зусиль, щоб заручитися підтримкою в НАТО для розширення повноправного членства України — ніщо не надішле сильнішого сигналу про рішучість Заходу", - вважає експерт.

Крім того, за його словами, США повинні припинити дозволяти європейським союзникам по НАТО не виконувати свої зобов’язання щодо відновлення своїх збройних сил, адже це залишає альянс "уразливим для російського шантажу чи нападу".

"НАТО спирається на низку взаємних зобов’язань, і невиконання цих зобов’язань підриває самі основи договору. Неприйнятно, що деякі з найбагатших країн Європи продовжують нехтувати витратами на оборону", - зазначає Мічта.

За його словами, настав час визнати, що "ми вступили в період тривалої системної нестабільності в усьому світі".

"Настав час для американської стратегії національної безпеки, яка не просто говорить про "стратегічну конкуренцію" та "підтримку заснованого на правилах міжнародного порядку" в нормативних термінах, а й малює геостратегічну карту світу, яка відповідає інтересам США, а також їхніх союзників", - резюмував політолог.

Допомога США Україні - останні новини

Україна "гостро" потребує підтримки США. Про це днями заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, допомога, яку США надавали Україні, зараз припинилася, а "атаки, які проводять росіяни, тільки посилюються".

Як відомо, у грудні законодавці-республіканці пішли на канікули, так і не погодивши допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: