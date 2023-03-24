Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених російських окупантів, стан яких дозволяв їх транспортування.
"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні", - повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.
"Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення", - зазначили у штабі.
Наголошується, що всі ці люди мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.
"Попри це, Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі. Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України", - додали у штабі.
Обмін полоненими з РФ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україна неодноразово пропонувала Росії обмін за принципом "всіх на всіх", однак окупанти не погоджуються на це.
Крім того, він звинувачував Росію у затягуванні повернення цивільних та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.
На початку року Лубінець заявляв, що в полоні у Росії залишаються 800 поранених та важкопоранених захисників України, яких мали повернути без будь-яких умов.