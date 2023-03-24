Йдеться не про обмін, а про репатріацію - повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених російських окупантів, стан яких дозволяв їх транспортування.

"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні", - повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

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"Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення", - зазначили у штабі.

Наголошується, що всі ці люди мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

"Попри це, Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі. Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України", - додали у штабі.

Обмін полоненими з РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україна неодноразово пропонувала Росії обмін за принципом "всіх на всіх", однак окупанти не погоджуються на це.

Крім того, він звинувачував Росію у затягуванні повернення цивільних та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

На початку року Лубінець заявляв, що в полоні у Росії залишаються 800 поранених та важкопоранених захисників України, яких мали повернути без будь-яких умов.

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