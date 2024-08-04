Президент пообіцяв, що результати роботи винищувачів українці побачать.

Україна може не розповідати про місії винищувачів F-16. Наразі це дуже небезпечно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна. За словами українського лідера, сьогодні не може розкрити подробиці щодо місій. Однак українці побачать результати роботи F-16.

"Я думаю, що ви побачите, можливо, не всі, але побачите результати. Ми вирішимо прокоментувати, чи це був результат з F-16, чи ні", - сказав Зеленський. Відео дня

Сьогодні потрібно вжити всіх заходів безпеки, які обговорювались з партнерами щодо використання F-16, зазначив президент. Так чи інакше, сьогодні літаки вже у нашому небі і Україна може їх використовувати.

"Принаймі, на сьогоднішній день я можу сказати вам дуже відкрито, що ми можемо їх використовувати", - підсумував Зеленський.

Винищувачі F-16 в Україні - останні новини

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Йдеться про нібито шість літаків від Нідерландів. Літаки вже встигли попрацювати в українському небі як ППО, повідомили журналісти The Telegraph.

Видання The Economist повідомило, що Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 в останній день липня.

У День Повітряних сил України показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Цим Україна офіційно підтвердила, що борти вже готові до місій.

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