До кінця року Україна отримає ще 10 західних винищувачів.

Україна отримала перші десять західних винищувачів F-16 в останній день липня, через рік після того, як адміністрація Байдена нарешті дала зелене світло своїм більш активним європейським союзникам надіслати їх, повідомляє The Economist.

Видання відзначає, що загалом Україна має отримати від союзників 79 літаків F-16. Зокрема, 20 з них мають надійти до України до кінця 2024 року. Всі інші будуть поступати до України партіями протягом 2025 року, зазначають журналісти.

Журналісти також наводять слова Бена Ходжеса – колишнього командувача американськими силами в Європі. Вони відзначають, що він розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літак в Україну. За його словами, однією з причин затримки надання достатньої кількості F-16 є "жалюгідна відсутність навчальних місць для українських пілотів".

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Серед інших причин журналісти також називають мовний бар'єр, а також будівництво інфраструктури для прийому західних винищувачів. Зокрема, журналісти пояснюють, що F-16 потребують іншого обслуговування, на відміну від радянських аналогів.

"Літаки, що наближаються, є пріоритетною ціллю для росіян, каже Ніко Ланге, колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини. Ось чому вони були розгорнуті з великою часткою секретності, на розосереджених базах з підземними або надійними укриттями, разом із приманками. Але таке розпорошення ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин", – пояснює видання.

F-16 в Україні: що відомо

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Зокрема, повідомлялося про передачу шести літаків від Нідерландів. За даними The Telegraph, літаки вже встигли попрацювати в українському небі у якості ППО.

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, Україна не матиме достатньої кількості F-16 у найближчі роки. За його словами, проблема полягає не лише в тому, де взяти 128 літаків, а й в нестачі пілотів та аеродромів для розміщення винищувачів.

Тим часом Інститут вивчення війни повідомив, що Україна поки не зможе інтегрувати F-16 у звичайні завдання. Причиною є те, що для реалізації задумів щодо використання західних винищувачів Україні необхідна більша кількість бортів.

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