Наразі ЗСУ шукають слабкі місця в оборони противника.

ЗСУ ще не почали основну фазу контрнаступу, однак Україна вже на шляху до звільнення тимчасово окупованого півострова Крим.

"Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України. Тож початок контрнаступу - це важливий для України крок, але основна його фаза ще не розпочалася", - заявив генерал і екс-командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в ефірі "Еспресо".

За словами генерала, Сили оборони України тиснуть на оборону загарбників, шукають слабкі місця, збивають ворога з пантелику щодо того, де триватиме основний наступ. Він додав, що у ході бойових дій будуть певні втрати.

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"Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил", - зазначив Ходжес.

Деокупація Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

Міністр оборони Британії Бен Воллес вірить у те, що Збройні сили України цілком здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця року.

У ГУР України переконані, під час звільнення півострова від російських окупантів проросійський контингент одразу ж виїде.

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