При цьому успіх контрнаступу залежить від швидкості постачання зброї та її обсягів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму.

Як повідомляє Yle, про це Зеленський заявив в інтерв'ю скандинавським журналістам. За його словами, однією з цілей контрнаступу є звільнення півострова. Однак, успіх України значною мірою залежить від продовження постачання Заходом зброї.

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - сказав він.

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Зеленський зауважив, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію та бояться наслідків свого відступу.

"Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", – сказав президент.

При цьому Зеленський не захотів розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, експерти та ЗМІ вважають, що він запланований на кінець весни чи початок літа.

Звільнення Криму наближається - прогнози експертів

Останніми тижнями офіційні особи України все частіше натякають на наближення повернення Криму. Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник раніше заявляв, що звільнити Крим зараз значно простіше, ніж пройти лінію розмежування зразка 24 лютого минулого року. Для цього потрібні далекобійні ракети та хороша авіація.

Водночас військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів ще до осені цього року, якщо матимуть потрібні сили та засоби.

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