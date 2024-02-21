Аналітик попереджає, що це є вкрай нестійкою ситуацією.

Україна вступає у третій рік повномасштабної війни, поступаючись агресору за кількістю солдатів та критично поступаючись у використанні артилерійських боєприпасів. Про це пише Reuters, оглядаючи поточну ситуацію на фронті.

Командир взводу з позивним "Тигр", що воює у складі 59-ї бригади ЗСУ, розповів виданню, що лише 60-70% бійців бригади, які служили на початку війни, досі залишаються в строю. Решта були вбиті, поранені або звільнені зі служби через старість чи хворобу.

"Погода - дощ, сніг, дощ, сніг. Люди в результаті хворіють на простий грип або ангіну. Вибувають з ладу на якийсь час, а замінити їх нікому. Найголовніша проблема кожного підрозділу — це брак людей", – розповів командир роти з тієї ж бригади з позивним "Лімузин".

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Reuters також нагадує нещодавні слова речника 3-ї окремої десантно-штурмової бригади про те, що в останній фазі битви за Авдіївку загарбники переважали оборонців у співвідношенні 7 до 1. Така ситуація призводить до цілком очікуваних наслідків.

"Коли цілий день одна-дві оборонні позиції відбиваються від цих штурмів, хлопці втомлюються. Зброя ламається, і якщо немає можливості піднести їм більше боєприпасів або замінити зброю, то ви розумієте, до чого це призводить", — розповів командир одного з підрозділів 59-ї бригади на ім’я Григорій.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив Reuters, що Україна була змушена перейти до оборони через брак артилерійських боєприпасів і ракет. Зо його словами, Київ очікує посилення російських атак на кількох ділянках фронту.

"Якщо будуть подальші затримки необхідної військової допомоги, ситуація на фронті може стати для нас ще більш складною", – заявив він.

Відомий військовий аналітик Майкл Кофман, що працює у вашингтонському аналітичному центрі "Фонду Карнегі за міжнародний мир", підрахував, що зараз Росія відстрілює у 5 раззів більше снарядів, ніж Україна.

"Україна не отримує достатньої кількості артилерійських боєприпасів для задоволення своїх мінімальних оборонних потреб, і це не є стійкою ситуацією в майбутньому", – зауважив він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, упродовж поточної доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках фронту. За даними Генштабу ЗСУ, загалом відбулось 51 бойове зіткнення, ворог намагався наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Також ми розповідали, що від початку року на Таврійському напрямку окупанти втратили 212 танків. Десантники 71-ї окремої єгерської бригади знищують російські танки за допомогою FPV-дронів.

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