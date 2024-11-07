У ВМС заявили, що рішення щодо атаки ухвалюватиме вище військове командування.

Україна не відмовилася від своїх планів вдарити по Кримському мосту, і Росія змушена докладати максимальних зусиль, щоб його захистити. Про це Укрфінформу заявив речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, ситуація на півострові далеко не спокійна й це вказує на те, що тимчасово окупований Крим не залишається поза увагою Сил оборони.

"Спостерігаються періодично в інформаційному просторі кейси щодо того, що в Криму неспокійно... Звісно, вони (росіяни – УНІАН) змушені витрачати величезні ресурси для того, щоб реагувати на нашу "увагу". І так само вони змушені максимальних зусиль докладати для збереження цієї незаконної прибудови до Криму. В цьому сенсі Україна не відмовлялася від своїх планів, і ми робимо все можливе для того, щоб їх реалізувати", - сказав Плетенчук.

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За його словами, рішення щодо атаки на Керченський міст буде ухвалене вищим військовим командуванням. Проте вже сьогодні противник змушений зосереджувати значні сили для охорони мосту.

"Росіянам доводиться задіяти безліч систем ППО навколо мосту та інші види збройних сил, включаючи Росгвардію, щоб підтримувати так званий контртерористичний режим", - уточнив Плетенчук.

Він додав, що хоча Росія не може використовувати Керченський міст для військової логістики, споруда залишається для неї важливим символом.

"Міст не виконує свого основного призначення – повноцінного залізничного забезпечення воєнної логістики. Для росіян важливим є сам факт його існування як символу імперської політики. Навіть не маючи можливості транспортувати важку техніку та пальне, вони продовжують чіплятися за міст як за один із сакралізованих символів", – наголосив Плетенчук.

Говорячи про альтернативні логістичні маршрути ворога, Плетенчук зазначив, що інформації про запуск залізничного сполучення від Ростова до Джанкоя зараз немає.

"Підтвердженої інформації, що вони з'єднали Ростов з Джанкоєм, як декларували, немає. Там і раніше була залізниця. Те, що вони її відновили, не означає, що вони зараз можуть перекидати суходолом у Крим усе необхідне", – пояснив він.

Плетенчук також зазначив, що після ударів по поромних переправах ця логістика стала недоступною для російських військ на півдні, а нещодавно у Феодосії сталася пожежа на нафтовому терміналі.

"Всі ці елементи російської військової логістики зараз ефективно не функціонують", - резюмував Плетенчук.

Ситуація довкола Кримського мосту

Нещодавно речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, що незаконно побудований Росією Кримський міст досі не знищений тому, що у ЗСУ є пріоритетність цілей. Також заважають певні заходи, які проводить противник.

Наразі у Чорному морі, за його даними, російські окупанти проводять комплексні заходи, щоб зберегти залишки свого Чорноморського флоту та захистити Кримський міст. У Чорному морі на чергуванні перебуває один підводний човен, який ймовірніше за все виконує завдання з охорони пункту базування ЧФ РФ у Новоросійську. Окрім того, росіяни продовжують забезпечувати додатковою загорожею незаконно побудований Кримський міст.

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