Загарбники не використовують для базування ЧФ інші можливі локації, хоча спроби були.

У Чорному морі російські окупанти проводять комплексні заходи, щоб зберегти залишки свого Чорноморського флоту та захистити так званий Кримський міст. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, у Чорному морі на чергуванні перебуває один підводний човен, який ймовірніше за все виконує завдання з охорони пункту базування ЧФ РФ у Новоросійську.

"Субмарина знаходиться у східній частині Чорного моря, вона є носієм крилатих ракет. Наразі може нести на борту до чотирьох ракет "Калібр", - сказав Плетенчук в етері телемарафону.

За його даними, для захисту Чорноморського флоту окупанти застосовують комплекс заходів. Першочергове це авіація, в тому числі гелікоптери, які забезпечують протидронову боротьбу - вони патрулюють акваторію, періодично здійснюють відповідні вильоти.

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"Так само застосовують різноманітні загородження, гідротехнічні споруди, спостережні пости. Та, ймовірніше за все, якесь обладнання для того, щоб відстежувати надводну та підводну обстановку. Тобто вони проводять комплекс заходів для того, щоб максимально захистити залишки Чорноморського флоту, який перебуває в пункті базування "Новоросійськ", - зауважив речник.

Водночас за його словами, окупанти не використовують для базування ЧФ РФ інші можливі локації. Хоча раніше були спроби використовувати порти, зокрема, в Азовському морі, в Туапсе (РФ) на узбережжі Чорного моря та у невизнаній Абхазії.

"Але в результаті ми спостерігаємо, що всі одиниці залишаються саме в Новоросійську", - констатував речник ВМС.

Окрім того, військовий розповів, що росіяни продовжують забезпечувати додатковою загорожею незаконно побудований Кримський міст. За його словами, ці роботи не можуть бути завершені, тому що море час від часу руйнує ці споруди. Зокрема, частина акваторії, де знаходиться шляхопровід, досить бурхлива, а зараз починається сезон штормів.

"Хвилі періодично викидають на узбережжя бонові загородження тощо… Тому ці роботи (в окупантів – УНІАН) тривають постійно", - підкреслив речник.

Російські кораблі - останні новини

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що порт Очамчира (невизнана Абхазія) не здатний приймати великі бойові одиниці, тому вони перебувають у Новоросійську. За даними речника, у Новоросійську росіяни можуть влаштовувати тренування особового складу Чорноморського флоту, та виходити у море, наприклад, під час тривоги, коли побоюються атаки ЗСУ. Але фактично це дві причини, через які окупанти могли б виводити кораблі з Новоросійська.

Водночас порт Очамчира у невизнаній Абхазії, попри заяви про прийом кораблів РФ, не спроможний приймати великі бойові одиниці. За словами Плетенчука, цей порт може приймати лише невеликі одиниці, зокрема, які входять до складу берегової охорони ФСБ РФ. Ця абхазька гавань маленька, маневрувати там складно та прийняти велику кількість кораблів в неї немає спроможностей.

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