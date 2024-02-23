Секретар РНБО зауважив, що Захід повинен діяти рішучіше, якщо не хоче воювати з Росією на території НАТО.

Падіння Авдіївки можна було б запобігти, якби Україна отримала західні винищувачі F-16.

Про це в коментарі The Times повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. Він нагадав, що росіяни знищували Авдіївку хвилями авіабомбардувань, спричинивши величезні руйнування. Утримувати руїни міста було неможливо.

"Якби у нас були F-16, вони б цього (захоплення Авдіївки - УНІАН) не зробили. Ми могли б вигнати їх з нашої території", - зазначив Данілов.

Генерал Віктор Муженко, який з 2014 по 2019 рік був головнокомандувачем Збройних сил України, зазначив, що повномасштабної війни, що розпочалася два роки тому, не було б, якби Захід рішучіше діяв, коли Росія розв'язала війну на Донбасі та анексувала Крим у 2014 році.

"Якби тоді Захід робив більш рішучі кроки, то, ймовірно, сьогоднішнього конфлікту у нас би не було", - сказав Муженко.

Генерал також попередив: якщо Росії вдасться перемогти Україну, то Кремль, швидше за все, просуватиметься далі в Європу. "Він використовуватиме Україну для збільшення своїх можливостей", - сказав він.

Низка західних офіційних осіб попередили, що Росія може напасти на країну НАТО, якщо вийде переможцем в Україні.

"Цілі Росії стосуються не тільки нашої країни. Якщо у Заходу немає бажання воювати з Росією на території Євросоюзу, на території НАТО, то він має вирішити це питання тут разом з нами", - прокоментував Данілов.

Окупація Авдіївки - що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними іноземних медіа, після захоплення зруйнованої Авдіївки російські загарбники можуть атакувати Покровськ, великий логістичний центр української армії в Донецькій області.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.

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