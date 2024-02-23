Як повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, за два дні на Авдіївсьому напрямку Сили оборони взяли в полон 15 людей.

Протягом минулої доби Сили оборони відбили 61 атаку ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", повідомив речник Дмитро Лиховій у ефірі телемарафону.

"На Мар'янському напрямку відбулося 43 бойових зіткнення, на Авдіївському напрямку – 10. Окупанти застосовують малі штурмові групи чисельністю до відділення із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Вони її використовують для висадження наземного десанту, який масово знищується", – розповів Лиховій.

Він також додав, що ситація на цих напрямках зараз найдинамічніша по всій лінії відповідальності ОСУВ "Таврія". На деяких ділянках Сили оборони мали власні успіхи.

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"Кілька позицій було відновлено за попередні дві доби. Стосовно Авдіївського напрямку, позавчора там було захоплено в полон більше десятка окупантів. Вчора ця тенденція продовжилася, в полон потрапили 5 росіян. Це наслідок близьких контактних боїв, коли не лише ворог наступає, а й наші сили відновлюють позиції і захоплюють ворога зненацька, беруть у полон", – пояснив Лиховій.

Він також прокоментував інформацію про захоплення росіянами населеного пункту Побєда Донецької області.

"Ситуація на лінії зіткнення динамічна і вчора ворог атакував у районі сіл Новомихайлівка, Георгіївка та Побєда 43 рази загалом. Це дуже багато, як для невеликого відрізку на лінії фронту. Ймовірно, вони були приурочені до намагання здобути якихось результатів перед 23 лютого, яке в них свято. Спроби їхні були безуспішні, а деякі позиції були відновлені", – розповів речник ОСУВ "Таврія".

Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини

Головним завданням України у 2024 році буде "протриматися" – із вірою на те, що у наступного року можна буде знову спробувати вигнати загарбників зі своєї території, вважають журналісти Politico.

За словами речника 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, на Авдіївському напрямку ворог продовжує штурмувати українські позиції з метою знайти слабкі місця в обороні.

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