Українській стороні передано безпілотники для розмінування, зазначив очільник Міноборони України.

Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в рамках пакета допомоги Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму акаунті у Тwitter повідомив, що ці безпілотники є найновішими варіантами для використання при розмінуванні території.

"Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій", - зазначає чиновник.

Український міністр подякував своїм колегам за допомогу. Імовірно, йдеться про дрони для розмінування, які були в новому пакеті військової допомоги для контрнаступу на майже 250 мільйонів доларів. До нього увійшли, зокрема, техніка для розмінування, польові мости, кошти на ППО та боєприпаси.

Резніков розмістив відео, де показана робота дронів. Військові зазначають, що дрон обстежує територію на наявність вибухових предметів і виводить інформацію на екран.

Видно злагоджену роботу різних підрозділів для виявлення вибухонебезпечних предметів, які російські окупанти залишають на українській землі, а також їх знищення.

Допомога українцям - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, це вже далеко не перша допомога, яку надає Данія Україні. Міністерство оборони Данії 30 червня повідомило, що країна готова виділити 1,3 млрд данських крон (близько 190 мільйонів доларів) на новий пакет оборонної підтримки Україні, що включатиме боєприпаси та військове обладнання.

Цей пакет сформовано на основі потреб і запитів України, діалогу з міжнародними партнерами та військово-професійних рекомендацій Міністерства оборони.

У нього, зокрема, ввійдуть ракети протиповітряної оборони. Найближчими тижнями Україна отримає десятки танків, які будуть поставлені у співпраці Данії та Німеччини.

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