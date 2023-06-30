У пакет допомоги увійдуть ракети протиповітряної оборони, а також кошти для спільних закупівель ЄС артилерійських боєприпасів.

Данія готова виділити 1,3 млрд датських крон (близько 190 мільйонів доларів) на новий пакет оборонної підтримки Україні, що включатиме боєприпаси та військове обладнання.

Як повідомляє Міністерство оборони країни, цей пакет сформовано на основі потреб і запитів України, діалогу з міжнародними партнерами та військово-професійних рекомендацій Міністерства оборони.

Серед іншого, у пакет увійдуть ракети протиповітряної оборони. Він також включає і кошти для спільних закупівель ЄС артилерійських боєприпасів.

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"Цією пожертвою ми виділяємо, серед іншого, 300 мільйонів крон на спільні закупівлі Євросоюзом артилерійських боєприпасів для України. Міжнародна співпраця вкрай необхідна для постійної підтримки боротьби українців за свободу. На жаль, здається, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники посилаємо потужний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - зазначив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Пакет допомоги фінансується в рамках Українського фонду Данії за умови подальшого остаточного затвердження Фінансовим комітетом.

Допомога Україні від Данії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 червня уряд Данії оголосив про початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16.

Як заявив Пульсен, Міністерство оборони Данії вирішило зняти з озброєння винищувачі F-16 у 2025 році, тобто на два роки раніше запланованого терміну, з метою прискорити їх передачу Україні.

Данія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну надає політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачає необхідне обладнання та зброю. Також країна офіційно підтвердила свою згоду на участь у відбудові Миколаєва. Український фонд Данії на сьогодні становить 3,2 мільярда доларів.

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