Йдеться про танки Leopard 1A5.

Наближчими тижнями Україна отримає десятки танків Leopard 1A5. Їх у співпраці з Данією поставить Німеччина.

Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтервʼю польському виданню Rzeczpospolita. "Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть в Україну в найближчі тижні", – заявив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи не довго Німеччина ухвалювала рішення щодо надання Україні військової допомоги, німецький міністр наголосив, що рішення, які Берлін ухвалив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, є історичними.

Відео дня

"Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює! Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС", – додав Пісторіус.

Зброя для Україні: останні новини від партнерів

Нещодавно прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що незабаром його країна передасть Україні ще чотири танки Leopard 2. За його словами, Київ також отримає бронетранспортери. Таку заяву Санчес зробив на прес-конференції з Володимиром Зеленським, що відбувалася в Києві 1 липня.

30 червня стало відомо, що на нову оборонну допомогу Україні Данія виділяє 190 млн доларів. До нового пакету озброєння увійдуть ракети протиповітряної оборони. Крім того, ці кошти підуть на проект спільних закупівель артилерійських боєприпасів у ЄС.

28 червня повідомлялося, що Україна отримає від Литви дві системи NASAMS. Пізніше стало відомо, що лише цим допомога не обмежилася. Також Литва надасть 10 бронетранспортерів М113 та боєприпаси у рамках нового пакету військової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: