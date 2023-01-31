Російські сили створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області.

Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до новому наступу.

Як йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), ці заяви підтверджують оцінку Інституту про те, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним планом дій.

У ISW згадують, зокрема, про заяву генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Альянс очікує нового наступу Росії. А також заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка про посилення угруповання РФ на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

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Також зазначають, що російські так звані військові блогери роздмухують повідомлення про те, що нібито основні сили РФ для очікуваного наступу і обіцяного прориву ще не "вступили в бій".

"Заяви Столтенберга і Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські сили створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області, в найближчі місяці", – йдеться в звіті.

Новий наступ РФ - що варто знати

Протягом останніх днів дедалі частіше лунають застереження про те, що Росія нібито готується до нового наступу на Україну. У грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія готує велику кількість солдатів для ймовірного наступу на Київ та інші міста України.

В РНБО заявляли, що наступ може відбутися через 1-2 місяці і прогнозували активізацію дій ворога на фронті напередодні першої річниці повномасштабної війни.

30 січня про підготовку росіян до нового наступу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він вказав, що про це свідчать плани країни-агресора мобілізувати понад 200 тисяч осіб та закупівлі зброї та боєприпасів в Ірані та Північній Кореї.

Президент України Володимир Зеленський, у відповідь на запитання журналістів про можливість нового наступу російських окупантів найближчим часом, сказав: "Реванш, він зрозумілий. Скажу відверто, ми вже вважаємо, що на Донбасі реванш не зупинявся. І він посилюється там постійно, посилюється щодня. Щодня у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості "вагнерівців". Він також висловив упевненість, що РФ не вдасться захопити Україну.

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