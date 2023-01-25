При цьому Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку.

Німеччина може надати Україні перші бойові танки Leopard приблизно через три місяці.

Як повідомляє Tagesschau, про це оголосив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. При цьому він наголосив, що Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку і уточнення маршрутів постачань.

Пісторіус назвав рішення про постачання бойових танків "історичним", адже його скоординували на міжнародному рівні, а також тому, що це сталося у вкрай вибухонебезпечній ситуації в Україні.

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"Це потенційно важлива "зміна правил гри" в цій війні або на цьому етапі війни", - заявив Пісторіус.

Міністр оголосив, що на першому етапі Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу. На другому етапі зі старих Leopard сформують другий батальйон. Як зазначив Пісторіус, це "займе трохи більше часу". Німеччина працюватиме над можливістю здійснити постачання якомога швидше.

"Ми не станемо партією війни. Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним – воно є необхідним", – зазначив Пісторіус, коментуючи передачу Україні бойових танків.

Leopard 2 для України

12 країн-учасниць "Рамштайну" пообіцяли надати Україні близько 100 танків Leopard. Вчора після багатомісячних дискусій з союзникамина Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Тренувати українських військових будуть у Німеччині, і навчання розпочнуть якомога швидше. Німеччина також забезпечить логістику, боєприпаси та технічне обслуговування Leopard 2.

Німеччина також надала дозвіл союзникам на поставку танків Leopard 2 свого виробництва в Україну.

Пізніше цього ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні літаків-винищувачів F-16.

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