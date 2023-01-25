Сьогодні Німеччина погодила передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволила реекспорт іншим країнам.

В Офісі президента прокоментували рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2 так: перший танковий крок зроблено, далі - "танкова коаліція". Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Перший танковий крок зроблено. Далі - "танкова коаліція", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що "леопардів" Україні потрібно багато.

Відео дня

Танки Leopard 2 для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 країн-учасниць "Рамштайну" пообіцяли надати Україні близько 100 танків Leopard.

Сьогодні після багатомісячних дискусій з союзникамина Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Тренувати українських військових будуть у Німеччині, і навчання розпочнуть якомога швидше. Німеччина також забезпечить логістику, боєприпаси та технічне обслуговування Leopard 2.

Німеччина також надала дозвіл союзникам на поставку танків Leopard 2 свого виробництва в Україну.

Довідка УНІАН. 24 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard 2.

Пізніше цього ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні літаків-винищувачів F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: