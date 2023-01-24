Кулеба розповів, про що розмовляв з одним "європейським колегою".

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Зокрема, Кулеба опублікував в Facebook свій діалог з європейським колегою: "Тепер F16? - Так. - Беру в роботу, друже".

За словами очільника МЗС України, він отримав таке запитання "від одного європейського колеги" і дав йому вищезгадану відповідь.

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"Він знає, що робити. А ви маєте знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися. Як би сумно не було, не можна впадати в розпач. Як би не старалися воріженьки, вони згинуть, як роса на сонці. Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", - наголосив Кулеба.

Винищувачі F-16 для України - що варто знати

F-16 – це легкий винищувач, який може набирати швидкість до 2410 км/год, озброєний шестиствольною авіаційною гарматою (до шести керованих ракет ближнього бою) і має бойовий радіус 550 км. В Повітряних силах пояснювали, що отримання цих літаків допомогло б закрити частину українського неба від ракетних атак РФ. Там пояснювали, що F-16 навряд чи зможуть збивати ракети, які летять за балістичною траєкторією, але крилаті ракети "були б хорошими цілями".

Раніше західні партнери демонстрували небажання передавати Києву сврї винищувачі, зокрема, і F-16. Постачання цього типу озброєння, як наголошував голова МЗС Дмитро Кулеба, разом з далекобійними ракетами, блокується партнерами.

Цього місяця міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери України змінюють ставлення до цього питання. Вже 20 січня голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова розглянути передачу Україні винищувачів F-16 після отримання відповідного запиту від Києва.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі у форматі "Рамштайн", закликав не гаяти часу і надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

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