Вона зазначила, що Путін прекрасно знає, що Україна і Польща непереможні, коли діють спільно.

Всі мають усвідомлювати, що війна в Україні увійшла у складну фазу, і необхідна ще більша допомога для відбиття атак Росії. Про це сказала на спільному брифінгу з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська.

"Ми всі усвідомлюємо, що війна в Україні ввійшла у складну фазу. Ми переконані, що хороша координація політичних ініціатив окремих урядів і парламентів має важливе значення для збереження міжнародної підтримки України", – підкреслила вона. За її словами, весь світ має долучитися до підтримки України, в першу чергу, шляхом поставок відповідного озброєння, яке дасть змогу повністю відбити російські атаки.

Вона наголосила, що Польща зробить все для того, щоб вже в цьому році розпочався процес переговорів щодо вступу країни в ЄС. "Це буде довгий і складний процес, але бажано, щоб він розпочався", - сказала маршалок Сенату Польщі.

Також запевнила, що Польща робитиме все для того, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей в Україну.

Вона також виступила на засіданні Верховної Ради України, де зазначила, немає "вільної України без незалежної Польщі і немає вільної Польщі без незалежної України".

Кідава-Блонська наголосила, що потрібно оберігати дружбу України і Польщі від недовіри. "Особливо зараз, коли цю недовіру намагається вселити нам наш спільний ворог Росія. Путін прекрасно знає, як до нього це знали Сталін і російські царі, що Україна і Польща, коли діють спільно, непереможні. І тільки коли нашому спільному ворогу вдається посіяти недовіру, то Польща і Україна стикаються із смертельними випробуваннями", - підкреслила вона.

Польща і війна в україні - новини

Як повідомляв УНІАН, влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорта Жешув-Ясьонка. Як писав Bloomberg, це є свідченням зростаючого занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних Росією.

Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про 12 затриманих у межах придушення передбачуваних диверсій, керованих із Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

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