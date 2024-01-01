Редакція однієї з найвторитетніших газет США закликала Конгрес взятися за розум та надати зброю Україні.

Масований ракетно-дроновий обстріл України 29 грудня має стати нагадуванням для Заходу, що Володимир Путін досі не відмовився від своїх загарбницьких планів. Найкращою реакцією на це стане поновлення масштабної військової допомоги Києву з боку США, пише The Washington Post у статті за авторством редакційної колегії.

"Путін висловлює свою впевненість, що він витримав український військовий опір та західні економічні санкції, і свою віру в те, що увага та рішучість Заходу неминуче похитнуться", – йдеться у публікації.

Видання нагадує, що цей повітряний терор з боку Росії відбувається на тлі зупинки західної допомоги Україні. Тоді як у ЄС Угорщина блокує надання макрофінансової допомоги, у США трампісти блокують нові поставки зброї.

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"Найкращою відповіддю на останній руйнівний залп пана Путіна є те, щоб Конгрес і Білий дім засукали рукави та досягли компромісу, який дозволить надати допомогу Україні", – пише WP.

Видання зауважує, що без ухвалення нової програми американської військової допомоги Києву США та Європі доведеться піти на конфіскацію заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і їх передачу Україні. А це вже матиме певні ризики для фінансової системи країн Заходу, не кажучи про те, що ці кошти знадобляться для повоєнної реконструкції України.

"На даний момент було б набагато краще, щоб Конгрес схвалив додаткові асигнування на військову техніку та економічну підтримку. Загальна сума становить невелику частину економічного виробництва США, але значні інвестиції у виживання України, тобто інвестиції у стримування ширшої транскордонної агресії з боку Росії та інших", – йдеться у публікації.

Редакція WP наголошує, що зараз Україні потрібні ракети більшої дальності та літаки F-16, постійне постачання систем протиповітряної оборони, а також постійний потік артилерійських снарядів.

Повітряний напад на Україну 29 грудня

Як писав УНІАН, вночі та вранці 29 грудня російський агресор здійснив масовану атаку дронами-камікадзе, крилатими та балістичними ракетами по території України. Загалом було застосовано 158 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося перехопити 87 крилатих ракет і 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах. Від нападу були пошкоджені чи зруйновані приватні та багатоповерхові житлові будинки, школи, церкви, лікарні, торговельні та складські приміщення.

Загальна кількість жертв цього удару перевищила 40 осіб, понад 160 людей було поранено.

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