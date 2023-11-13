Україна активізувала напади на російські військові об'єкти та інші важливі цілі в тилу на територіях, підконтрольних Російській Федерації. Партизани працюють не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у РФ.
"Судячи з усього, Україна активізує напади на російські військові об'єкти, об'єкти матеріально-технічного забезпечення та інші важливі об'єкти в тилу на окупованих територіях України та Росії", - йдеться у повідомленні аналітиків Інституту вивчення війни.
Головне управління військової розвідки України повідомило 12 листопада, що 11 листопада українські партизани напали на російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, в результаті чого загинули не менше трьох співробітників ФСБ РФ і Росгвардіі.
Заява ГУР від 12 листопада послідувала за нападом українських партизан на колишнього главу так званої "Народної міліції ЛНР" 8 листопада, ударами по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та засобам Чорноморського флоту в Криму 9 листопада, а також трьома ударами по тилах і партизанськими атаками в Росії 11 листопада.
З літа 2023 року українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану саме на тимчасово окупований український півострів Крим.
Вибух у штабі окупантів у Мелітополі - що відомо
За даними української розвідки у тимчасово окупованому Мелітополі в результаті вибуху в штабі окупантів знищено трьох російських офіцерів. Зазначається, що таким чином окупантам помстилися представники місцевого руху опору.
У свою чергу мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що ліквідація ворогів на базі цього підприємства вже відбувалася раніше кілька разів, але російських військових "це нічому не навчило".