Росіяни розбираються, як попри безпрецедентні заходи безпеки перед проведенням наради, українським спецслужбам та партизанам вдалося реалізувати ліквідацію військових в Мелітополі.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про реакцію окупантів на "бавовну" в штабі, де в той самий час проходила нарада росгвардійців та представників ФСБ.

В ефірі телемарафону він зазначив, що штаб розташовувався в офісному центрі колишнього заводу "Рефма".

"В нижній частині міста Мелітополя, де знаходяться декілька промислових підприємств. Одне з них підприємство, яке раніше називалося завод "Рефма", ворог захопив з перших днів окупації. Там також був один з логістичних центрів "Нової пошти". Саме на базі цього підприємства ворог декілька місяців розташовував свою військову техніку, склад з боєприпасами. А в офісному центрі, безпосередньо цього заводу, окупанти розміщували свій штаб",- сказав Федоров.

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Мер Мелітополя наголосив, що ліквідація ворогів на базі цього підприємства вже відбувалася раніше декілька разів, але російських військових "це нічому не навчило". Окупанти продовжували організовувати там свої штабні наради, намагаючись перед такими заходами максимально посилювати свою безпеку.

"Так, вчора вони організовували там збори своїх росгвардійців та ФСБешників безпосередньо. За декілька годин до цього збору, вони перекрили цей район на в’їзд та виїзд автівок, щоб забезпечити якусь трохи більшу безпеку. Але, не вдалося. Якраз, коли всі зібралися, відбувся вибух і ліквідація ворогів. Щонайменше три військових РФ ніколи не можуть воювати проти наших людей. Також ще велика кількість постраждалих",- підкреслив Федоров.

Він додав, що автівку, яка вибухнула, окупанти через декілька годин відтягнули на територію захопленого районного відділку поліції.

"Ворог потім стягнув на це підприємство величезну кількість швидких допомог та автівок поліції. Тож розбираються, яким чином вдалося нашим героїчним силам супротиву та спецслужбам ліквідувати ворогів, навіть в той час, коли вони безпрецедентними заходами намагаються охороняти один одного",- додав деталі Федоров.

Мер Мелітополя розповів, що російські окупанти реагують на кожний випадок "бавовни" на тимчасово окупованій території, зокрема, посилюють репресії проти цивільного населення та розшукують партизанів. Крім того, намагаються розміщувати російських військових для проживання поряд з цивільними мешканцями, щоб убезпечитись від дій українського руху супротиву.

"Пресинг і терор - це те, що продовжує робити ворог на території тимчасово окупованого півдня. Сьогодні ми бачимо, що обшуки, зайняття будинків і квартир, підселення до наших мешканців великої кількості російських військових – це притаманно як тимчасово окупованому місту Мелітополю, так і містам, розташованим ближче до лінії фронту. На цьому тижні в Бердянському районі, у селах ворог розміщується в будинках і квартирах, зриваючи замки. Або, якщо окупанти вважають, що наші мешканці проживають на великій житловій площі, то вони просто підселяються. І таким чином прикриваються цивільними людьми, як "живим щитом", - пояснив дії окупантів Федоров.

Вибух у штабі окупантів в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів, де проходила нарада офіцерів ФСБ та Росґвардії, було знищено трьох російських офіцерів. У ГУР зазначали, що акцію помсти окупантам реалізували представники місцевого руху опору, всі втрати ворога наразі уточнюються.

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