Сьогодні загарбники відзначають день поліції.

У окупованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області сьогодні підірвали автомобіль російского силовика.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву. "У тимчасово окупованому Маріуполі вибухнула авітвка одного з представників окупаційних правоохоронних органів. Місцеві партизани заявляють, що це "подарунок поліцаям до дня поліції РФ", - йдеться у повідомленні.

Радник мера захопленого міста Петро Андрющенко зазначив, що вибух стався по проспекту Металургів. "Чи то останній сюрприз на сьогоді - побачимо", - зазначив він.

Діяльність партизан: останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця українське підпілля підірвало російський потяг, який перевозив з окупованого Криму боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку - пошкоджену техніку РФ та награбоване майно.

У Центрі національного спротиву зазначали, що у 2023 році партизани Запорізької області здійснили10 успішних диверсій на залізниці.

Крім того, російські загарбники заявляли про масові отруєння солдатів армії РФ та напади на казарми. За їхніми словами, було ліквідовано 26 російських військових.

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