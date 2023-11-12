Вибух стався у штабі окупантів, при цьому там якраз проходила нарада офіцерів фсб та росґвардії.

У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено трьох російських офіцерів. У Головному управлінні розвідки розповіли подробиці вчорашньої "бавовни".

"11 листопада 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею павла судоплатова)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вказаній будівлі російські окупанти розмістили свій штаб. При цьому атака була здійснена під час засідання окупантів - офіцерів фсб та росґвардії.

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"Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється", - повідомляють у розвідці.

Зазначається, що після удару у Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчало багато поліції, а згодом "вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль".

Вибух у Мелітополі - що відомо

Вчора у тимчасово окупованому Мелітополі стався гучний вибух. Як повідомляв мер міста Іван Федоров, мешканці повідомляли про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які ворог перетворив на військові бази.

За даними Інституту вивчення війни, Головне управління військової розвідки України було причетне до щонайменше одної з трьох атак, які стались на території Росії 10-11 листопада.

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