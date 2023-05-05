Їх забрали з окупованих територій.

У п'ятницю, 5 травня, додому повернули тіла 80 полеглих захисників України.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тепер їх передадуть родинам для гідного поховання.

"Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться у повідомленні.

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У Міністерстві нагадали про роботу гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Повернення тіл загиблих: що відомо

Станом на 3 березня відомо, що від початку повномасштабної війни з тимчасово окупованих територій повернули тіла 1 тисячі 426 захисників України.

24 березня повернули тіла ще 83 бійців, а 14 квітня - 82 полеглих захисників.

Ще у грудні уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомляла, що близько 3,4 тисяч наших військових перебувають у полоні, ще 15 тисяч вважаються зниклими безвісти.

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