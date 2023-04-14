Це здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повернула тіла ще 82 полеглих українських військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначили у міністерстві.

Там додали, що передача тіл загиблих оборонців України здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

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Повернення тіл загиблих: що відомо

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 березня, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії, з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1 тисячі 426 захисників України для гідного поховання.

24 березня Україна повернула з окупованих територій тіла ще 83 загиблих захисників.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджали рідних військовослужбовців, що вимагати від них гроші за повернення тіла загиблого чи обмін полоненого можуть лише аферисти.

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