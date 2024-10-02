Спостерігачі зазначили, що це сталося після захоплення Вугледару.

Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом Донецької області. Про це повідомляє український моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті.

За даними спостерігачів, ворог окупував місто Вугледар. Крім того, росіяни повернули під свій контроль село Обуховка Курської області. DeepState заявляє:

"Волноваський район за старою адміністративною системою повністю втрачено".

Що відбувається у Вугледарі сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські позиції поблизу міста вже понад два роки обороняє 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Останніми тижнями повідомлялося про особливо важкі штурми російських загарбників.

Раніше аналітик Девід Акс писав, що бригада начебто почала виходити з Вугледару, однак бійці записали звернення з міста, в якому спростували цю інформацію. Зголом стало відомо про звільнення командира 72 ОМБр.

Вчора український проєкт DeepState заявив, що Вугледар окуповано. Аналітики опублікували кадри, на яких можна побачити російські прапори в різних куточках українського міста. Вони додали, що не хочуть коментувати "останні дні оборони".

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