Двоє людей загинули у Гірнику, а ще одна людина у Часовому Яру.

На Донеччині вчора, 12 грудня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів, ще 16 людей отримали поранення. Про це у Telegram повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Гірнику та 1 у Часовому Яру. Ще 16 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Обстріл міста Гірник на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 грудня окупаційні війська РФ з використанням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли м. Гірник Курахівської громади. Снаряди влучили у центральну частину міста.

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У Офісі генерального прокурора 12 грудня повідомляли про двоє загиблих та 10 поранених внаслідок цього обстрілу.

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