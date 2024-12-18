Україна та президент Володимир Зеленський мають самостійно вирішити, коли починати говорити з росіянами.

Україна спочатку має вийти на позицію сили, аби думати про початок переговорів з Росією і можливу мирну угоду про припинення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Брюсселі.

Рютте відзначив, що президент України Володимир Зеленський відвідує Брюссель, бо завтра, 19 грудня, зустрічатиметься в рамках засідання Європейської Ради.

Відео дня

У цьому зв'язку, як сказав Рютте, було вирішено за його участі та участі президента України провести вечерю.

"Ми це зробимо сьогодні ввечері, щоб обговорити усе, що наразі стосується України, і як ми можемо зробити максимум, аби вийти на позицію сили, щоби одного дня, коли він (Зеленський - УНІАН) вирішить розпочати перемовини з росіянами про те, як припинити усе це, але очевидно, що це мають (починати) українці і тільки з позиції сили", - сказав Рютте.

Водночас, як додав генеральний секретар Альянсу, оскільки усі інші лідери країн-союзників приїжджають до Брюсселя, було вирішено кількох з них запросити на зустріч, аби обговорити два моменти.

Зокрема, по-перше, що можна зробити, аби доставити більше систем ППО та іншого озброєння до України. Він нагадав, що українці потребують додаткових 19 систем ППО для захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.

"Але й загалом, вони потребують більшої підтримки, аби забезпечити, що вони можуть зайняти позицію сили і отримають можливість відвернути те, що відбувається зараз", - сказав Рютте.

По-друге, за його словами, щоб обговорити питання економічної підтримки України. Для цього були запрошені президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

При цьому, Рютте прокоментував поширення різних чуток, як має виглядати мирна угода і якими мають бути безпекові гарантії

"Ви знаєте мою позицію. Я вважаю, що зараз ми повинні зосереджуватися на тому, щоби Україна могла досягти цієї позиції сили", - наголосив Рютте.

Генеральний секретар НАТО вважає, що обговорювати потенційну мирну угоду і безпекові гарантії треба лише після того, як Україна почне перебувати у позиції сили. Зокрема усі ці моменти треба обговорювати лише тоді, коли президент Зеленський, російський диктатор Володимир Путін та інші будуть сидіти за столом переговорів. І саме це обговорення має залежати від них.

Рютте вважає, що якщо зараз розпочати публічно обговорювати лише між союзниками, як має виглядати ця мирна угода, то це не буде корисним кроком.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Наусєда сказав, що сьогодні на вечірній зустрічі буде обмежена кількість учасників, і зокрема, Північні і Балтійські країни будуть представлені прем'єр-міністром Данії.

Наусєда вважає, що Європа повинна мати чітку стратегію щодо війни в Україні. Литовський президент додав, що пріоритетом має бути максимальна підтримка України, бо завжди важко вести переговори, якщо перебуваєш у слабкій позиції.

"Я думаю, що Україна повинна перехопити ініціативу у цій війні, щоби бути навіть ще більше успішною на полі бою, і лише за таких обставин ми можемо очікувати, що мирні переговори будуть успішними, якщо вони пізніше розпочнуться", - наголосив Наусєда.

Що ще відомо про можливість переговорів

Як повідомляв УНІАН, нещодавно радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що зараз немає можливостей для проведення переговорів між Україною та Росією. Реалії такі, що Російська Федерація може сісти за стіл переговорів тільки через інструменти примусу.

Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що для того, аби реальні переговори про припинення вогню почалися, потрібно позбавити Росію ресурсів для продовження війни.

При цьому, як зауважують аналітики Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати можливість переговорів, оскільки заявляє, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: