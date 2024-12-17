Зараз немає можливостей для проведення переговорів між Україною та Росією. Таку заяву зробив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтервʼю журналісту Василю Голованову.
"Немає на сьогоднішній день можливості провести переговори. Говорити про це медійно можна скільки завгодно. Але позиції сторін абсолютно неспівставні. Україна говорить: дивіться, хочемо провести переговори? Так. Ми й війни то, мʼяко кажучи, не бажали. Але переговори про що? Про міжнародне право – давайте, про недоторканість територій – будь ласка, про гарантії безпеки в якості, наприклад, колективної безпекової архітектури, де Україна є членом альянсу – будь ласка. Або інші формати гарантій безпеки, які чітко убезпечать не тільки територію України, а й країни Східної Європи від можливої експансії РФ на третьому-четвертому етапі", – пояснив радник керівника ОП.
Тим часом Російська Федерація вимагає, серед іншого, фіксації своєї "перемоги" у війні проти України. До того ж, Москва хоче отримати прибутки з цієї війни у вигляді територій, репутаційних, мілітарних, економічно-фінансових доходів, каже Подоляк.
"Переговори – це ж конкретні субстрати, субстанції, про які ви будете говорити. [...] Так само ці аналітики, які пишуть, що переговорний процес – це ж круто, давайте почнемо переговорний процес. Ти ставиш питання: ви з російською стороною говорили, ви бачите, що вона пропонує, на чому вона хоче зосередитися, що вона хоче отримати?! Чи ви вважаєте, що можна провести переговори тільки за рахунок України, щось забравши в України? Це круті переговори, тоді самі їх проводьте, щось своє віддайте замість України. Треба все ж таки обʼєктивно дивитися на реалії. А реалії сьогодні такі: Російська Федерація може сісти за стіл переговорів тільки через інструменти примусу", – констатував Подоляк.
Переговори між Україною та РФ: інші новини
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори про мир почнуться тільки тоді, коли у РФ не буде ресурсів для війни. Він зазначив, що ситуація залишається складною. Ворог продовжує наступ, поки пропаганда РФ намагається переконати світ у неминучості глобальної змови та тому, що "російський диктат – це безальтернативне майбутнє".
Тим часом ISW повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін зриває переговори. Правитель Росії намагається скривити українське законодавство, щоб поставити під сумнів легітимність українського президента.