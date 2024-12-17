Реалії такі, що Російська Федерація може сісти за стіл переговорів тільки через інструменти примусу, каже радник керівника ОП.

Зараз немає можливостей для проведення переговорів між Україною та Росією. Таку заяву зробив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтервʼю журналісту Василю Голованову.

"Немає на сьогоднішній день можливості провести переговори. Говорити про це медійно можна скільки завгодно. Але позиції сторін абсолютно неспівставні. Україна говорить: дивіться, хочемо провести переговори? Так. Ми й війни то, мʼяко кажучи, не бажали. Але переговори про що? Про міжнародне право – давайте, про недоторканість територій – будь ласка, про гарантії безпеки в якості, наприклад, колективної безпекової архітектури, де Україна є членом альянсу – будь ласка. Або інші формати гарантій безпеки, які чітко убезпечать не тільки територію України, а й країни Східної Європи від можливої експансії РФ на третьому-четвертому етапі", – пояснив радник керівника ОП.

Тим часом Російська Федерація вимагає, серед іншого, фіксації своєї "перемоги" у війні проти України. До того ж, Москва хоче отримати прибутки з цієї війни у вигляді територій, репутаційних, мілітарних, економічно-фінансових доходів, каже Подоляк.

"Переговори – це ж конкретні субстрати, субстанції, про які ви будете говорити. [...] Так само ці аналітики, які пишуть, що переговорний процес – це ж круто, давайте почнемо переговорний процес. Ти ставиш питання: ви з російською стороною говорили, ви бачите, що вона пропонує, на чому вона хоче зосередитися, що вона хоче отримати?! Чи ви вважаєте, що можна провести переговори тільки за рахунок України, щось забравши в України? Це круті переговори, тоді самі їх проводьте, щось своє віддайте замість України. Треба все ж таки обʼєктивно дивитися на реалії. А реалії сьогодні такі: Російська Федерація може сісти за стіл переговорів тільки через інструменти примусу", – констатував Подоляк.

Переговори між Україною та РФ: інші новини

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори про мир почнуться тільки тоді, коли у РФ не буде ресурсів для війни. Він зазначив, що ситуація залишається складною. Ворог продовжує наступ, поки пропаганда РФ намагається переконати світ у неминучості глобальної змови та тому, що "російський диктат – це безальтернативне майбутнє".

Тим часом ISW повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін зриває переговори. Правитель Росії намагається скривити українське законодавство, щоб поставити під сумнів легітимність українського президента.

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