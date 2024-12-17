Вдався до старих наративів: в ISW пояснили, як Путін зриває переговори з Україною

Диктатор намагається скривити українське законодавство, щоб поставити під сумнів легітимність українського президента.

Російський правитель Володимир Путін заявив, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), 16 грудня Путін знову повернувся до наративу про нелегітимність української влади, повторивши фейкову тезу, що нібито Конституція України дозволяє лише продовження повноважень Верховної Ради, але не президента, навіть в умовах воєнного стану. Він звинуватив Україну в порушенні конституційних норм, продовжуючи повноваження Зеленського.

Втім, насправді українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено з лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських, парламентських чи місцевих виборів неможливе.

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Аналітики зазначили, що Кремль знову взявся за спотворення українських законів, щоб наголосити на необхідності зміни влади в Києві як умови для будь-яких переговорів із Росією. В ISW зауважують, що Кремль не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду.

"Кремлівські посадовці продовжують грубо спотворювати українську Конституцію, щоб підтримати цей наратив. Це узгоджується з багаторічною російською пропагандою, спрямованою на підрив українського суверенітету", - зазначили аналітики.

Переговори з РФ - останні новини

Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни. За його словами, він має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Також Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл для України завдавати ударів західною зброєю в глиб території РФ.

Як писав директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен, Трампу доведеться вирішити, на якому етапі врегулювання конфлікту потрібно залучати до цього процесу Київ. Він вважає, що до початкового етапу врегулювання конфлікту Україну залучати не потрібно.

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