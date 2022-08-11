Вибухи випалили рослини навколо авіабази.

Щонайменше сім російських літаків були знищені під час вибухів на аеродромі в Саках. Це може бути найбільшою втратою авіації РФ за один день.

Про це повідомляє CNN.

Імовірно, знищені бойові літаки - це бомбардувальники Су-24 і багатоцільові винищувачі Су-30. При цьому науковий співробітник азіатського інституту Гріффіта і колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон зазначив, що ще два бойових літака були пошкоджені.

На оприлюднених у соцмережах роликах видно дим, що піднімається з бази, перш ніж на ній сталися три потужні вибухи. На супутникових фотографіях також видно, що вибухи випалили рослини навколо авіабази.

Удар по аеродрому в Новофедорівці - що відомо

Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі" Саки " в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Повідомлялося, що в результаті вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

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